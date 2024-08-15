Президент Международной федерации хоккея получил Почетную Грамоту Верховной Рады

На церемонии награждения присутствовали исполняющая обязанности президента Федерации хоккея Украины Александра Слатвицкая и почетный президент - Анатолий Брезвин.

14 августа 2024 года, в посольстве Украины в Швейцарии гражданин Франции, президент Международной федерации хоккея (IIHF), господин Люк Тардиф, был отмечен Почетной Грамотой Верховной Рады Украины. Господин Тардиф поблагодарил парламентариев и председателя Стефанчука Руслана Алексеевича.

Эта награда, утвержденная Постановлением Верховной Рады Украины 30 июня 2023 года, является признанием его значительного вклада в развитие украинского хоккея и оказание гуманитарной помощи Украине в сложное время.

Благодаря поддержке господина Тардифа было эвакуировано более 2000 украинских юных спортсменов из зоны боевых действий. Эвакуированные были обеспечены проживанием, питанием и важно возможностью продолжать занятия хоккеем в безопасных условиях.

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Многие из них остаются там и поныне.

Особого внимания заслуживает то, что благодаря поддержке господина Тардифа национальные сборные команды Украины по хоккею с шайбой продолжают участвовать в международных соревнованиях самого высокого уровня, представляя Украину на мировой арене даже в это сложное для страны время.

На церемонии награждения присутствовали исполняющая обязанности президента Федерации хоккея Украины Александра Слатвицкая и почетный президент - Анатолий Брезвин.

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