За благотворительную деятельность и помощь Украине Григорий Козловский получил уже с полтора десятка наград от президента и военных.

Почетного президента футбольного клуба "Рух" (Львов) Григория Козловского наградили знаком отличия "Знак почета" за весомый вклад и помощь Вооруженным силам Украины. Это высшая награда для гражданских.

От имени министра обороны нагрудный "Знак почета" вручил генерал-лейтенант Павел Ткачук.

"Это награда и благодарность за плодотворный труд на благо Вооруженных сил Украины и на благо нашего государства Украина", – подчеркнул он.

Таким образом Григория Козловского отметили за помощь в развитии Вооруженных сил Украины и плодотворное сотрудничество с Министерством обороны Украины во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Всего за благотворительную деятельность и помощь Украине почетный президент футбольного клуба "Рух" получил уже с полтора десятка наград от президента и военных в разные годы.

"О таких вещах в такое время нужно говорить, потому что прежде всего мы должны своим примером показывать своим детям, как нужно любить страну, как ее нужно строить и что стоит делать для страны в такое трудное время. Это в первую очередь пример для моих родных детей", – отметил Григорий Козловский.

Он также отметил, что в нынешние непростые времена просто необходимо проявлять активность в общественной жизни и помогать защищать Украину.

"Конечно, это такое поощрение для других бизнесменов, чтобы они были активными, и в такое трудное время оставались вместе с народом Украины. В Украине и с народом Украины", – акцентировал Григорий Козловский.

Напомним, что на прошлой неделе он решил сложить полномочия депутата Львовского областного совета. Свое решение аргументировал просто и кратко: во время полномасштабной войны в стране есть неотложные дела, чем политика. В частности, нужно заботиться о тех, за кого несешь непосредственную ответственность.

Недавно Григорий Козловский также прокомментировал победу украинской группы Kalush Orchestra на музыкальном конкурсе "Евровидение-2022" и выразил возмущение решениями украинского жюри.