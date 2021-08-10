Получите 100 тысяч гривен на развитие своего дела.

27 августа в Киеве состоится Visa Elevator Pitch Day. В рамках проекта 100 малых предпринимателей со всей страны смогут презентовать свой бизнес владельцам и топ-менеджерам ведущих украинских компаний. Пять самых убедительных участников получат вознаграждение по 100 000 гривен на развитие собственного дела.

Elevator Pitch (презентация в лифте) – это мировой формат, когда предприниматель презентует свой бизнес и убеждает инвестировать в него за крайне короткое время.

"Мир знает сотни историй, когда умение презентовать свой продукт коротко и ярко изменило судьбу предпринимателей, в том числе такие, когда инвестиции в считанные минуты были получены для развития компаний, которые впоследствии стали мировыми лидерами, – говорит Вера Платонова, старший вице-президент, генеральный директор Visa в 17 странах. – Elevator Pitch Day не только поддержит перспективный малый бизнес. Он поможет предпринимателям со всей страны развить важное умение – за считанные минуты рассказать о своем деле так, чтобы в него захотели вкладывать деньги".

Чтобы принять участие в отборе на Visa Elevator Pitch Day, нужно опубликовать пост о своем бизнесе и отметкой официальной страницы Visa, а также заполнить форму на сайте проекта.

Из всех заявок команда проекта выберет 100 лучших. Уже 27 августа 100 участникам нужно будет за несколько минут представить свой бизнес перед одним из экспертов, а затем – если презентация ему понравится – ответить на дополнительные вопросы. Эксперты будут оценивать малых предпринимателей по 100-балльной шкале и определят пятерку победителей, которая получит по 100 000 гривен на развитие собственного дела.

Оценивать участников и выбирать победителей будут 5 экспертов:

Вера Платонова, старший вице-президент и генеральный менеджер Visa в 17 странах;

Андрей Федорив, предприниматель, инвестор, основатель креативно-инвестиционной компании Fedoriv Group;

Виктория Тигипко, основательница венчурного фонда TA Ventures;

Гарик Корогодский, филантроп, писатель, предприниматель, совладелец ТРЦ Dream Town;

Владислав Бурда, основатель RedHead Family Corporation, основатель и президент Ассоциации владельцев семейных компаний Украины.

Среди критериев оценки малых бизнесов, которые будут приглашены к участию: идея продукта, который создает участник, его преимущества и особенности, бизнес-показатели и целесообразность реализации 100 000 гривен в случае победы.

Узнать больше об условиях отбора к Visa Elevator Pitch Day и заполнить форму на участие можно на сайте проекта: https://promotions.visa.com/campaign/elevator-pitch-day-ua/.

Регистрация открыта с 9 до 19 августа 2021 года.

Автор: Иван Бойко