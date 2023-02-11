По предварительным подсчетам, стоимость сырья, которое пытались незаконно экспортировать из Украины - более $200 тыс.

Правоохранители выявили преступную схему вывоза из Украины драгоценных и цветных металлов, которую совместно с должностными лицами Волынской таможни наладили представители киевской частной компании.

Об этом в Telegram сообщает Госбюро расследований. "В двух грузовиках с прицепами злоумышленники пытались вывезти за пределы страны более 45,5 тонн лома, который содержит цветные и драгоценные металлы. Поскольку такой экспорт запрещен законом, груз оформили как латунный шлак. На самом же деле в грузовиках были целые и измельченные микросхемы, в составе которых есть платина, золото, цветные металлы. Получатель - немецкое предприятие", - информируют в ГБР.

По предварительным подсчетам, стоимость сырья, которое пытались незаконно вывезти из Украины, составляет более $200 тыс.

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По ходатайству ГБР суд арестовал груз, а также оба транспортных средства, в которых перевозили контрабанду, стоимость которых - почти 150 тыс. долларов.

Идет расследование по факту злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса). Предусмотренное статьей наказание - лишение свободы на срок до 6 лет.

Преступные схемы на таможне

1 февраля Кабинет министров освободил от должностей руководящий состав таможни – исполняющего обязанности председателя Гостаможслужбы Вячеслава Демченко и двух его заместителей.

Утром 10 февраля стало известно, что сотрудники СБУ и ГБР проводят масштабные обыски в центральном аппарате ГТСУ и на Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ривненской и Закарпатской региональных таможнях.

Также было установлено около 50 субъектов хозяйственной деятельности, которые помогали таможенникам реализовывать теневые схемы.

После обысков в ГБР сообщили о выявлении теневых схем, в результате которых государству ежемесячно наносили до 10 млрд грн убытков.

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