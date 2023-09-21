В Киеве на паркинге торгово-развлекательного центра "Ретровиль", который год назад пострадал от ракетного удара россиян, представители фонда Владиславы Молчановой и предприниматель Сергей Коровченко передали военнослужащим Вооруженных сил внедорожники и медицинский вездеход Pinzgauer 718 6x6 Ambulance из Британии. Об этом сообщает издание "Апостроф".

В частности, автомобили получили бойцы 67-й отдельной механизированной бригады, которая была сформирована на основе Добровольческого корпуса "Правый сектор" и 79-го пограничного отряда ГПСУ.

"Это был очень нелегкий путь. Скорую мы везли из Британии, с военной базы. Вчера еще она находилась на границе Львовской области и нам пришлось ночью ее пригнать. Ехали всю ночь, утром доехали до Киева, поменяли утром несколько деталей и ТО провели... без сна добрались сюда, и передаем", - прокомментировал Иван Молчанов, представитель фонда Владиславы Молчановой.

Волонтеры указали на уникальность медицинского транспорта, ведь машина оборудована кислородным генератором - в авто можно осуществлять реанимацию и безопасно эвакуировать бойцов.

"Это Pinzgauer 6х6, особенность машины в том, что здесь полный привод на все 6 колес... Замечательные качества как по проходимости, так и по транспортировке военнослужащих, находящихся в тяжелом состоянии", - отметил волонтер Никита.

Предприниматель Сергей Коровченко прокомментировал место, где была проведена передача автомобилей и рассказал о своей деятельности по противодействию российской агрессии: "В марте 2022 года был нанесен РФ удар по торгово-развлекательному центру "Ретровиль". И был причинен ущерб более чем на 20 млн евро. И нашей юридической командой, которая сопровождает это дело, была проделана большая работа по сбору доказательств, проведению экспертиз. В результате мы выиграли судебный процесс против Российской Федерации... В ближайшее время, мы планируем производить конфискацию и реализацию активов Российской Федерации, в том числе - через международные инстанции".

Дело является уникальным кейсом по защите интересов украинского бизнеса, который пострадал от российской агрессии. Сергей Коровченко сообщил, что планирует в дальнейшем добиваться компенсаций от РФ в интересах украинских предприятий.

"Автомобили нам необходимы для того, чтобы выводить с поля боя, с боя и из зоны поражения, наших пострадавших и наших собратьев", - прокомментировал передачу младший лейтенант батальона обеспечения 67 ОМБр ДУК "Правый сектор" Юрий.

Военнослужащий 79-го пограничного отряда ГПСУ "Композитор" добавил: "Автомобили очень помогут, упростят перед подразделениями ГПСУ по обороне рубежей, и отражения вооруженной агрессии врага".

Также перед передачей автомобили освятили.

Отметим, что ранее основательница "Stolitsa Group" Владислава Молчанова за личный счет приобрела и передала для нужд 3-й отдельной штурмовой бригады 100 приборов ночного видения AGM PVS-14 3al1.

Также ранее Владислава Молчанова передала в ВСУ 53 единицы техники: бронированные авто, БТРы были приобретены за ее собственные средства.

Всего Фонд Владиславы Молчановой передал на нужды сил безопасности и обороны Украины около 100 специализированных авто.