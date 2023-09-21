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В Киеве на паркинге торгово-развлекательного центра "Ретровиль", который год назад пострадал от ракетного удара россиян, представители фонда Владиславы Молчановой и предприниматель Сергей Коровченко передали военнослужащим Вооруженных сил внедорожники и медицинский вездеход Pinzgauer 718 6x6 Ambulance из Британии. Об этом сообщает издание "Апостроф".

В частности, автомобили получили бойцы 67-й отдельной механизированной бригады, которая была сформирована на основе Добровольческого корпуса "Правый сектор" и 79-го пограничного отряда ГПСУ.

"Это был очень нелегкий путь. Скорую мы везли из Британии, с военной базы. Вчера еще она находилась на границе Львовской области и нам пришлось ночью ее пригнать. Ехали всю ночь, утром доехали до Киева, поменяли утром несколько деталей и ТО провели... без сна добрались сюда, и передаем", - прокомментировал Иван Молчанов, представитель фонда Владиславы Молчановой.

Волонтеры указали на уникальность медицинского транспорта, ведь машина оборудована кислородным генератором - в авто можно осуществлять реанимацию и безопасно эвакуировать бойцов.

"Это Pinzgauer 6х6, особенность машины в том, что здесь полный привод на все 6 колес... Замечательные качества как по проходимости, так и по транспортировке военнослужащих, находящихся в тяжелом состоянии", - отметил волонтер Никита.

Предприниматель Сергей Коровченко прокомментировал место, где была проведена передача автомобилей и рассказал о своей деятельности по противодействию российской агрессии: "В марте 2022 года был нанесен РФ удар по торгово-развлекательному центру "Ретровиль". И был причинен ущерб более чем на 20 млн евро. И нашей юридической командой, которая сопровождает это дело, была проделана большая работа по сбору доказательств, проведению экспертиз. В результате мы выиграли судебный процесс против Российской Федерации... В ближайшее время, мы планируем производить конфискацию и реализацию активов Российской Федерации, в том числе - через международные инстанции".

Дело является уникальным кейсом по защите интересов украинского бизнеса, который пострадал от российской агрессии. Сергей Коровченко сообщил, что планирует в дальнейшем добиваться компенсаций от РФ в интересах украинских предприятий.

"Автомобили нам необходимы для того, чтобы выводить с поля боя, с боя и из зоны поражения, наших пострадавших и наших собратьев", - прокомментировал передачу младший лейтенант батальона обеспечения 67 ОМБр ДУК "Правый сектор" Юрий.

Фото ВСУ передали автомобиль возле восстановленного после удара россиян ТРЦ 21 сентября 2023
Фото ВСУ передали автомобиль возле восстановленного после удара россиян ТРЦ 21 сентября 2023
Фото ВСУ передали автомобиль возле восстановленного после удара россиян ТРЦ 21 сентября 2023
Фото ВСУ передали автомобиль возле восстановленного после удара россиян ТРЦ 21 сентября 2023
Фото ВСУ передали автомобиль возле восстановленного после удара россиян ТРЦ 21 сентября 2023
Фото ВСУ передали автомобиль возле восстановленного после удара россиян ТРЦ 21 сентября 2023

Военнослужащий 79-го пограничного отряда ГПСУ "Композитор" добавил: "Автомобили очень помогут, упростят перед подразделениями ГПСУ по обороне рубежей, и отражения вооруженной агрессии врага".

Также перед передачей автомобили освятили.

Отметим, что ранее основательница "Stolitsa Group" Владислава Молчанова за личный счет приобрела и передала для нужд 3-й отдельной штурмовой бригады 100 приборов ночного видения AGM PVS-14 3al1.

Также ранее Владислава Молчанова передала в ВСУ 53 единицы техники: бронированные авто, БТРы были приобретены за ее собственные средства.

Всего Фонд Владиславы Молчановой передал на нужды сил безопасности и обороны Украины около 100 специализированных авто.