На мэров городов и другие избранные органы власти в регионах правоохранительные органы давят больше, чем на областные госадминистрации, руководители которых назначаются президентом. Такие выводы сделал Комитет избирателей Украины по результатам исследования.

"Правоохранительные органы придирчиво относятся к работе органов местного самоуправления, но практически не интересуются деятельностью учреждений, которые возглавляют назначенные лица. Выглядит так, что власти и правоохранители преследуют мэров самоуправляющихся городов, но при этом губернаторов не трогают. И это несмотря на то, что именно губернаторы являются фактическими распорядителями основной части бюджетных средств, которые осваиваются в регионах", - отметил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

При этом он подчеркнул, что города распоряжаются меньшим количеством бюджетных средств по сравнению с областными госадминистрациями.

"Внимание правоохранительных органов (80% судебных решений) касаются органов местного самоуправления, однако 80% средств сосредоточено у Службы автодорог и облгосадминистраций. Это приводит нас к единственному выводу: что внимание правоохранительных органов к уровню местного самоуправления фактически в десять раз больше, чем к назначенным лицам, которые являются распорядителями львиной части средств. Когда есть перекос в несколько раз, это может наталкивать на мысль о том, что, очевидно, речь идет о выборочном правосудии и внимании к уровню местного самоуправления и к отдельным общинам", - сказал Кошель.

Он также отметил, что во многих регионах действия правоохранителей выглядят политически мотивированными.

"Определенное беспокойство вызывает то, что ряд местных глав, политических партий, которые они представляют, заявили о политически мотивированных действиях правоохранителей. В частности, такое заявление было относительно обысков в Черкасском городском совете накануне местных выборов 2020 года. Похожие заявления были в Черновцах, Киеве, Харькове и других городах", - рассказывает Кошель.

Во время исследования Комитет избирателей проанализировал более 13 000 судебных производств, открытых с января 2020 года, в которых фигурируют различные органы местной власти: мэры городов, местные совета, облгосадминистрации и другие. Лидером по количеству судебных производств является Киев. 2136 производств касающиеся деятельности КГГА, тогда как следующий город по количеству производств – Одессы - лишь 234. При этом общая эффективность судебных производств равна 2%. То есть лишь 2% от всех производств, по данным КИУ, получили приговор суда.

Автор: Григорий Бондарь