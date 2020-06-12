Украина с 15 июня возобновляет работу КПВВ на админгранице с Крымом

Для граждан, которые пересекают границу, отменяется обязательная обсервация, однако остается обязательной самоизоляция на 14 дней.

Кабинет министров Украины с 15 июня возобновляет работу контрольных пунктов въезда-выезда на админгранице с оккупированным Крымом.

Читайте такжеЭкс-глава Совмина АРК предупредил об угрозе повторения экокатастрофы в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Кабмин принял на сегодняшнем внеочередном заседании.

Так, с 15 июня будет возобновлена работа КПВВ "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, по словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, для граждан, пересекающих границу, отменяется обязательная обсервация, однако обязательной остается необходимость соблюдать противоэпидемиологические требований - это контроль температуры тела и использование защитных масок и перчаток.

Кроме того, все, кто пересекает границу, дает письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram