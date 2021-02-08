Провести Ольгу в последний путь пришли родные, близкие, соседи, медики и местные депутаты.

В воскресенье, 7 февраля, в Кропивницком состоялось прощание с 26-ти летней врачом-анестезиологом Ольгой Гливой, которая погибла во время пожара в Запорожской областной инфекционной больнице.

Читайте такжеДо последнего спасала пациентов: в Запорожье попрощались с погибшей при пожаре 26-летней Ольгой Гливой (фото)"Кропивничане провели в последний путь землячку, врача Ольгу Гливу. Прощались с девушкой возле дома, где прошло ее детство и юность. Провести Ольгу в последний путь пришли родные, близкие, соседи, медицинское сообщество города, депутаты городского совета. Похоронили Ольгу Гливу на Арнаутовском кладбище", — сообщили в Кропивницком горсовете, передает ТСН.

Накануне, 6 февраля, прощание с врачом-анестезиологом Ольгой Гливой прошло в Запорожье. Прощались с 26-летней девушкой в фойе Запорожского академического областного театра юного зрителя, расположенном в центре города. Среди присутствующих были родители Ольги, много ее друзей, однокурсников и коллег, которые несли цветы. Как известно, Ольга была очень коммуникабельной и творческой личностью.

Пожар в больнице в Запорожье

Пожар вспыхнул в инфекционной больнице Запорожья 3 февраля.

26-летняя врач Ольга Глива до последнего спасала жизни пациентов. Она погибла во время попыток вернуть больному пациенту дыхание путем интубации.

Также в реанимационном боксе COVID-отделения погибли три пациентки — им было 91, 76 и 64 года. Все больные находились под аппаратами ИВЛ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН