Двое из восьми пострадавших в результате пожара находятся в тяжелом состоянии.

Главного врача Запорожской областной инфекционной больницы, где в результате пожара погибли четыре человека, отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.

Читайте такжеПожар в "ковидной" больнице Запорожья. Кто ответит за четыре потерянных жизниКак сообщает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.

По его словам, отстранение главного врача медучреждения Владимира Шинкаренко необходимо для объективного расследования причин пожара.

Кроме того, Старух сообщил, что двое из 8 пострадавших в результате пожара в больнице до сих пор находятся в тяжелом состоянии – речь идет о дежурном враче и медбрате, которые получили серьезные ожоги, когда спасала пациентов больницы.

Пожар в COVID-больнице Запорожья

В ночь на 4 февраля в Запорожье в результате пожара в одной из палат-боксов реанимационное отделение областной инфекционной больницы, где проходят лечение больные COVID-19 погибли трое пациентов и врач.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

4 февраля правоохранители задержали ответственного за противопожарную безопасность этого медучреждения. Ему сообщено о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель четырех человек.

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Автор: Ирина Дубченко