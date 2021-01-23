21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек, 5 госпитализированы.

Киевский районный суд Харькова избрал одному из подозреваемых по делу о пожаре в доме престарелых - арендатору здания Вячеславу Кравченко - меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 21 марта 2021 года без альтернативы внесения залога.

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Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла судья Светлана Колесник.

Прокурор в ходе судебного заседания настаивал на содержании Кравченко под стражей, аргументируя свою позицию вероятностью того, что подозреваемый может уничтожить документы, влиять на свидетелей или каким-либо образом направлять следствие по ложному пути.

В то же время защита указывала на то, что Кравченко, узнав о пожаре, прибыл на место и помогал спасать людей, не собирался бежать, а сейчас находится в состоянии потрясения из-за трагедии. Адвокат просил применить в отношении его подзащитного домашний арест.

Пожар в Харькове: что известно

Как сообщал УНИАН, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек, 5 госпитализированы.

По факту пожара полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Следователи проверяют четыре основные версии возникновения пожара: в результате поджога, в результате неосторожного обращения с огнем в быту или электроприборами, а также в результате замыкания электросети.

Правоохранители задержали четырех человек, среди них - владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением, а также администратор. Всем им сообщено о подозрении.

Кабинет министров создал правительственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по расследованию причин пожара.

В связи с трагедией президент объявил 23 января днем траура.

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Автор: Богдан Слуцкий