Подозреваемому в убийстве пограничника Вадима Березенского продлили срок содержания под стражей.

Суд заслушал аудиодоказательства по делу об убийстве начальника отдела пограничной службы "Деловое" на Закарпатье Вадима Березенского, которого сбили на машине контрабандисты после задержания.

Читайте такжеГБР расследует гибель пограничника на озере в Одесской областиПодозреваемому, который фактически признался в убийстве, продлили срок содержания под стражей, передает ТСН.

Так, во время очередного слушания указанного дела в Тячевском районном суде 6 мая суд рассмотрел аудиодоказательства, в частности записи телефонных разговоров контрабандиста, после того, как был совершен смертельный наезд на пограничника.

В переговорах со своими сообщниками подозреваемый фактически признался в совершенном им преступлении, в частности сообщив, что он переехал пограничника на машине. Так, подозреваемый заявляет: "..машину... я переехал пограничника ... все, больше ничего не говорю. Позвони тому". В ответ неизвестный собеседник отвечает: "Хорошо, звоню сейчас".

Далее во время беседы подозреваемый говорит, что идет "что-то решать". Он сообщает о 15 тыс. грн и сообщнике, которого задержали пограничники.

"Я его не успел... взлетел ... там тормозил. А они два на него наскочили, да я их уже месил", - говорит на записи подозреваемый.

В ответ на вопрос, кто забрал юношу, подозреваемый сказал, что выключает телефон.

Учитывая аудиозапись суд продлил срок содержания задержанного под стражей до 4 июля 2021 года. Следующее заседание запланировано на 16 июня. На нем, предположительно, заслушают свидетелей наезда на офицера-пограничника.

Отмечается, что это уже седьмое слушание новым судейским составом после переноса рассмотрения дела из Раховского районного суда. В прошлом году в сентябре дело начали рассматривать заново. За восемь месяцев суд пять раз собирался для продления срока содержания под стражей подозреваемого в убийстве и лишь дважды, чтобы рассмотреть доказательства по делу.

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Автор: Ирина Погорелая