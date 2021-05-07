Суд заслушал аудиодоказательства по делу об убийстве начальника отдела пограничной службы "Деловое" на Закарпатье Вадима Березенского, которого сбили на машине контрабандисты после задержания.
Читайте такжеГБР расследует гибель пограничника на озере в Одесской областиПодозреваемому, который фактически признался в убийстве, продлили срок содержания под стражей, передает ТСН.
Так, во время очередного слушания указанного дела в Тячевском районном суде 6 мая суд рассмотрел аудиодоказательства, в частности записи телефонных разговоров контрабандиста, после того, как был совершен смертельный наезд на пограничника.
В переговорах со своими сообщниками подозреваемый фактически признался в совершенном им преступлении, в частности сообщив, что он переехал пограничника на машине. Так, подозреваемый заявляет: "..машину... я переехал пограничника ... все, больше ничего не говорю. Позвони тому". В ответ неизвестный собеседник отвечает: "Хорошо, звоню сейчас".
Далее во время беседы подозреваемый говорит, что идет "что-то решать". Он сообщает о 15 тыс. грн и сообщнике, которого задержали пограничники.
"Я его не успел... взлетел ... там тормозил. А они два на него наскочили, да я их уже месил", - говорит на записи подозреваемый.
В ответ на вопрос, кто забрал юношу, подозреваемый сказал, что выключает телефон.
Учитывая аудиозапись суд продлил срок содержания задержанного под стражей до 4 июля 2021 года. Следующее заседание запланировано на 16 июня. На нем, предположительно, заслушают свидетелей наезда на офицера-пограничника.
Отмечается, что это уже седьмое слушание новым судейским составом после переноса рассмотрения дела из Раховского районного суда. В прошлом году в сентябре дело начали рассматривать заново. За восемь месяцев суд пять раз собирался для продления срока содержания под стражей подозреваемого в убийстве и лишь дважды, чтобы рассмотреть доказательства по делу.
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