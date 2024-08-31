В сентябре в Украине вырастут налоги и акцизы, а также появится кешбек за покупку украинских товаров.

Первый месяц осени принесет немало изменений в жизнях украинцев. В Украине повысят налоги и акцизы, введут кешбэк за покупку украинских товаров и изменят процесс обучения в школах. Мы собрали полную информацию о том, что изменится с 1 сентября в Украине.

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Повышение налогов в Украине

Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает повышение налогов. Документ подписали из-за необходимости финансирования дефицита государственного бюджета.

Закон предусматривает:

повышение военного сбора с 1,5% до 5%;

установление военного сбора в размере 1% для плательщиков III группы единого налога;

повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25%;

установление военного сбора в размере 10% от минимальной зарплаты для ФЛП 1, 2 и 4 группы.

Налогообложение военным сбором будет действовать до 31 декабря года, в котором отменят военное положение.

Коммунальные тарифы в сентябре

Цены на газ в сентябре не изменятся, за исключением небольших газовых компаний, которые установили тарифы до конца августа 2024 года. 98% бытовых потребителей получают отопление от "Нефтегаза Украины", чей тариф составляет 7,96 грн за кубометр. Таким он останется как минимум 8 месяцев.

Неизменной останется и цена на свет. В последний раз тариф на электроэнергию повышали в июне. Сейчас он составляет 4,32 грн/кВт не зависимо от уровня потребления. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф составит 2,16 грн/кВт.

Однако в сентябре во многих областях вырастут цены на водоснабжение. Конкретные числа отличаются в зависимости от поставщика.

Индексация пенсий в сентябре

В сентябре некоторые украинцы получат возрастные надбавки к пенсии в Украине. Их размер составит:

лицам от 70 до 74 лет включительно до 300 гривень в месяц;

от 75 до 79 лет включительно - до 456 гривень;

от 80 лет - до 570 гривень.

Для получения надбавки не нужно обращаться в Пенсионный фонд - её начислят автоматически.

Индексации пенсий в сентябре не будет.

Увеличение акцизов

Рада приняла увеличение акцизов на топливо с 1 сентября. Ожидается, что дизель и бензин подорожают примерно на 1,5-2 гривни. Полученные от акцизного налога дополнительные средства пойдут на нужды армии.

Также в сентябре нас ожидает увеличение акциза на табак. Ещё одно нововведение для курящих - запрет на продажу изделий с никотином без акцизных марок.

Национальный кешбэк

2 сентября заработает программа, которая вводит кешбэк от приобретения украинских товаров. За покупку товаров украинского производства украинцы получат кешбэк в размере 10%. Для этого нужно будет оформить специальную банковскую карту и указать её данные в программе "Дія".

Учебный год 2024

2 сентября в украинских школах стартует учебный год. Часть учеников будет переведена на дистанционное обучение. В некоторых школах очный и дистанционный формат будут чередовать через неделю.

С сентября в школах будут введены такие изменения:

в 1 классах может быть не более 24 учеников, в остальных - не более 30;

для старшеклассников обновят программу курса "Защита Украины";

появится новый курс социально-эмоционального обучения "Уроки счастья";

в школах появятся офицеры образовательной безопасности.

Продолжительность каникул в учебном году 2024-2025 может быть скорректирована из-за отключений света.

Погода в сентябре

Погода в сентябре 2024 ожидается с нормальным количеством осадков. Однако месяц будет гораздо жарче нормы. "Бабье лето" задержится на весь сентябрь.

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