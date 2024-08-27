Покупатель должен открыть специальную карточку и зарегистрировать ее в "Дії".

До конца 2024 года к государственной программе "Национальный кешбэк" может присоединиться две трети коммерческих банков, не менее 50% производителей товаров широкого потребления, до двух третей крупных ритейлеров (сетей супермаркетов, крупных специализированных магазинов и т. д.), а также по крайней мере треть пользователей банковских карт. Такое мнение высказала заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская.

Она напомнила, что 2 сентября заработает анонсированная президентом программа "Национального кешбэка", согласно которой граждане будут получать компенсацию 10% стоимости купленных ими украинских товаров.

По словам эксперта, задачами программы является стимулирование развития отечественных производителей широкого спектра товаров, поощрение граждан покупать именно украинские товары по выгодным ценам, а также развитие безналичных расчетов, ведь кешбэк будет начисляться на покупки, совершенные банковской картой.

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"Данная программа может, с одной стороны, стимулировать отечественных производителей к популяризации собственных товаров, фактически рекламируя их в государственной платформе "Дія" (покупать украинское станет модным), а с другой – увеличить заинтересованность граждан в приобретении товаров именно отечественного производителя (покупать украинское станет выгодным)", – отметила Довгальская.

Банкир рассказала, как будет работать программа:

Покупатель должен открыть специальную карту для возврата средств за покупку товара в банке, который является участником программы, и предоставить разрешение на передачу данных о транзакциях с выбранных карт при покупке товаров в магазинах, которые присоединились к программе. Покупателю следует обновить мобильное приложение "Дія", выбрать услугу "Национальный кешбэк" и указать эту специальную карту для дальнейшего зачисления кешбэка. При соблюдении этих условий при осуществлении оплаты картой покупатель будет получать возврат определенной суммы от стоимости товара с зачислением ее на специальную карту. При этом кешбэк можно будет потратить на приобретение медицинских товаров, оплатить коммунальные услуги, услуги мобильной связи, оплатить транспорт, определенные развлечения (кино, спорт, заведения питания), задонатить ВСУ и т. п.

Довгальская также рассказала, что для потенциальных покупателей, которые уже сейчас заинтересованы в возврате средств за совершенные покупки, необходимо выбрать банк-участник программы и открыть в нем специальную карту.

Национальный кэшбек - что известно

Как сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, Кабинет министров Украины поддержал запуск Национального кешбэка, по которому украинцы смогут получать до 3 тысяч гривень компенсации ежемесячно за покупку товаров украинского производства.

Присоединиться к программе, которая полноценно заработает в сентябре можно будет через государственное приложение "Дія". Там можно будет проверить сумму начисленного и выплаченного кешбэка, а затем потратить его на определенные услуги.

Народный депутат Ярослав Железняк раскритиковал идею запуска данной программы, заявив, что введение правительством "национального кешбэка" то есть выплаты компенсаций за приобретение украинских товаров, не имеет никакого отношения к оживлению экономики и ее не поддерживают предприниматели.

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