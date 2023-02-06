Причиной отказа от получения повестки не могут быть слова "Не хочу", на это должна быть веская причина.

Адвокат Андрей Новак заявил, что военнообязанные украинцы имеют право не брать повестки. В эфире "Сніданку з 1+1" он назвал условия, при которых можно отказаться от вручения этого документа.

Так можно поступить, если человеку вручают повестку не по правилам, не по закону. Далее представители центра комплектования должны составить соответствующий акт отказа от получения документа.

Акт отказа от принятия повестки должен составляться в присутствии двух свидетелей, там должна быть указана четкая причина, по которой гражданин не берет документ.

Причины для отказа от повестки:

нарушение порядка вручения повесток;

документ пытаются вручить неустановленные лица или люди без надлежащих полномочий;

повестка выписана на другого человека;

пустая повестка, которую заполняли "на колене".

А дальше уже руководитель Территориального центра комплектования будет решать, привлекать этого человека к ответственности или нет.

В законе не указано, где именно нужно вручать повестку. Поэтому этот документ могут выдать в любом месте, которое не запрещено законодательством Украины - например, могут вручить повестку на улице, на работе, дома. Но приводить человека в военкомат силой - запрещено.

Кто имеет право вручать повестку:

работники органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций;

должностные лица военного комиссариата и территориального центра комплектования;

руководители ЖЭКа, ОСМД.

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