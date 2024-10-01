Повестки 'Укрпочтой': у военнообязанных есть 14 дней, чтобы явиться в ТЦК

В случае игнорирования повестки данные передадут в полицию для розыска.

Украинцы начали получать повестки через "Укрпочту". В случае получения военнообязанный имеет 14 дней, чтобы явиться в Территориальный центр комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП), сообщает Херсонская областная военная администрация.

Отмечается, что жителям Херсонщины уже начали присылать повестки по почте. Повестки через "Укрпочту" начали присылать жителям Херсонщины. Заместитель начальника Херсонской ОВА Ольга Малярчук подчеркнула:

"Рассылка повесток "Укрпочтой" является законной процедурой, которая должна обеспечить своевременный вызов военнообязанных в военкоматы и улучшить мобилизационную кампанию".

Военнообязанные, которые их получают по почте, должны явиться в ТЦК в течение 14 дней. В случае игнорирования повестки, военнообязанного привлекают к административной ответственности. Данные передаются в полицию для розыска.

Повестки по почте - что известно

По словам адвоката, кандидата юридических наук Евгения Филипца первыми повестки через "Укрпочту" получат лица, которые обновили данные в приложении "Резерв+".

Адвокат Дмитрий Франчук добавил, что вручение повестки по почте является законным. Однако он указывал, что такая повестка считается врученной даже без подписи или какого-то другого подтверждения получателя.

Депутат Киевсовета Леонид Емец предупредил, что суды уже перегружены исками граждан, которые пытаются обжаловать повестки от военкоматов. По его мнению, это только начало.

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