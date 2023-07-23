Он призывает украинцев снимать весь процесс вручения повестки.

Адвокат Роман Симутин объяснил, как реагировать, когда вам вручают выписанную "на колене" повестку, и стоит ли подписывать акт об отказе от получения повестки, которым ТЦК всегда пугает.

В своем YouTube-канале он напомнил, что постановлением Кабмина 1487 утвержден новый образец повестки, которая заполняется и подписывается начальником ТЦК. Указывается номер распоряжения, на основании которого вызывается человек и уполномочивается лицо на его вручение.

"Если повестку заполнили "на колене", еще и старого образца, не указывается номер распоряжения, вручает ее не уполномоченное лицо, то вы почему-то все равно должны получить повестку, хоть она вручается в способ, не предусмотренный законом и вне полномочий ТЦК", - возмущается Симутин.

Он отметил, что с экранов телевизора слышим: "Повестку могут вручить где угодно". "Но никто не говорит, что повестка должна быть заранее заполнена, и только тогда она считается врученной законным способом", - утверждает адвокат.

Также он обратил внимание на запугивание актом и заявил, что ни одного акта вы не должны подписывать, но должны снимать весь процесс.

"Вы нигде не найдете даже упоминания о том акте, его просто не существует, это бурная фантазия кружка художественной самодеятельности под названием ТЦК", - раскритиковал действия военкоматов Симутин.

Можно ли отказаться от получения повестки?

Ранее адвокат Андрей Новак заявил, что военнообязанные украинцы имеют право не брать повестки. Он перечислил условия, при которых можно отказаться от вручения этого документа.

Так можно поступить, если человеку вручают повестку не по правилам, не по закону. Далее представители центра комплектования должны составить соответствующий акт отказа от получения документа в присутствии двух свидетелей. Но на это должна быть веская причина.

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