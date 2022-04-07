Наверное, самая актуальная сейчас услуга, уже отправлена в маркетинг, отметил министр цифровой трансформации.

Портал государственных услуг и приложение "Дия" в ближайшие дни должны запустить услугу по фиксации внутренне перемещенных лиц.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью одному из телеканалов в рамках Всеукраинского телемарафона.

"Наверное, самая актуальная услуга - это фиксация ВПО, внутренне перемещенных лиц, людей, которые приехали, для того, чтобы получить этот статус и получить выплаты в связи с этим статусом. Эта услуга уже работает офлайн, она полностью готова, уже отправлена в маркетинг, ждем, пока опубликуется в Google и Apple. Я надеюсь, что в течение нескольких дней она заработает", - сказал он.

Напомним, согласно решению правительства, внутренне перемещенные лица имеют право получить выплату от государства в размере 2 000 грн для взрослых и 3 000 грн на каждого ребенка и лиц с инвалидностью.

Стоит отметить, что российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала враг атаковал военные объекты, а потом и мирное население, в частности, в Киеве, Харькове, Чернигове, Мариуполе, Николаеве, Херсоне, Житомире, Сумах и Одессе.

В конце марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что в Украине 11-12 млн стали вынужденными внутренними переселенцами.

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