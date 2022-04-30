Епифаний отметил, что вместо посещения кладбища можно помолиться в храме.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний относительно посещения кладбищ в поминальные дни отмечает, что Церковь призывает чествовать память умерших, помня о собственной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос относительно сообщений о минировании кладбищ на территориях, которые были оккупированы российскими оккупантами, Епифаний подчеркнул: "В связи с тем, что на тех территориях, которые были временно оккупированы, есть опасность, поэтому в это время не нужно подвергать себя этой опасности. А в это время можно помолиться в храме, принести панихиду, дать записку. То есть необязательно посещать в это время, опасное время для человеческой жизни, кладбища".

Он подчеркнул, что Церковь призывает быть осмотрительными и бдительными в это время.

"И приносить свою молитву как частным образом, так и посещая храмы, принося соответствующие приношения. То есть панихиду или обращаясь к священнику с просьбой о молитве", - отметил Епифаний.

Как ранее сообщал УНИАН, 27 апреля на фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины городские власти Киева просят жителей города воздержаться от посещения кладбищ в поминальные дни на период действия военного положения.

Кроме того, начальник Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко сообщил, что в Гостомеле кладбища на поминальные дни будут закрыты из-за опасности минирований.

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