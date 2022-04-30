В этом году просят граждан поминать близких дома или в церкви.

Начальник Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко сообщил, что у ГостомелеГостомеле кладбища на поминальные дни будут закрыты из-за опасности минирований.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

"Я всех прошу сегодня не приближать встречу с теми, кого вы хотите помянуть. Совместно с районной военной администрацией нами принято решение в нашем районе закрыть все кладбища в поминальные дни, отсрочить их (посещения кладбищ гражданами - УНИАН) на определенный срок к разминированию, до того как станет безопасно", - сказал Думенко.

Он призвал людей поминать родных дома или церкви, по крайней мере в этом году.

"Поэтому я очень всех прошу всех: своих родных, близких можно помянуть дома, можно поминать в церкви и необязательно каждый раз навещать, ну хотя бы в этом году, могилы близких", - отметил начальник Гостомельской СВА.

Напомним, в освобожденном Гостомеле нацгвардейцы обнаружилиобнаружили большой схрон вражеских боеприпасов.

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