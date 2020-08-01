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Профессиональная работа: Аваков прокомментировал спецоперацию по ликвидации "полтавского террориста"

15:16, 01 августа 2020
Общество
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Аваков поблагодарил полицию за профессиональную работу во время ликвидации Романа Скрыпника / фото УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков поблагодарил полицию за профессиональную работу во время ликвидации так называемого "полтавского террориста" Романа Скрипника, который 23 июля захватил правоохранителей в заложники, а потом убежал.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Ночные события в Опишне. К сожалению, опять неадекватное поведение "полтавского террориста", который несколько дней скрывался. В результате слаженной работы полицейских злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. Спасибо полиции за профессиональную работу!", - заявил глава МВД. 

Ранее заместитель министра МВД Антон Геращенко опубликовал видео момента ликвидации Романа Скрипника.

Напомним, в ночь на субботу, 1 августа, так называемого "полтавского террориста" Романа Скрипника, который 23 июля захватил правоохранителей в заложники, а потом убежал, ликвидировали во время спецоперации.

Как написал на своей странице в Facebook спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко, "неоднократно судимого наркозависимого" подозреваемого Романа Скрипника обнаружили в селе Опошня Зеньковского района на Полтавщине. Он скрывался в заброшенном доме. По информации заместителя министра МВД Антона Геращенко, Скрипника нашли около 02:00 по киевскому времени: "В один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зенковского отделение Гадячского отдела полиции Гума".

Как сообщалось, во время задержания 32-летний мужчина угрожал взорвать гранату и схватил копа. После переговоров согласился обменять заложника на полковника полиции Виталия Шияна. Нападавшим оказался местный житель. Он уже имел проблемы с законом за грабежи и наркотики. Злоумышленник скрылся на авто, удерживая заложника. Через несколько часов полковника полиции он отпустил, бросил автомобиль, а сам убежал в лесопосадку.

Поиски Скрипника продолжались неделю. 

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