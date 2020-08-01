Профессиональная работа: Аваков прокомментировал спецоперацию по ликвидации "полтавского террориста"

Глава МВД подтвердил, что злоумышленник после ликвидации подорвался на собственной гранате.

Министр внутренних дел Арсен Аваков поблагодарил полицию за профессиональную работу во время ликвидации так называемого "полтавского террориста" Романа Скрипника, который 23 июля захватил правоохранителей в заложники, а потом убежал.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Ночные события в Опишне. К сожалению, опять неадекватное поведение "полтавского террориста", который несколько дней скрывался. В результате слаженной работы полицейских злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. Спасибо полиции за профессиональную работу!", - заявил глава МВД.

Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.

Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020

Ранее заместитель министра МВД Антон Геращенко опубликовал видео момента ликвидации Романа Скрипника.

Напомним, в ночь на субботу, 1 августа, так называемого "полтавского террориста" Романа Скрипника, который 23 июля захватил правоохранителей в заложники, а потом убежал, ликвидировали во время спецоперации.

Как написал на своей странице в Facebook спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко, "неоднократно судимого наркозависимого" подозреваемого Романа Скрипника обнаружили в селе Опошня Зеньковского района на Полтавщине. Он скрывался в заброшенном доме. По информации заместителя министра МВД Антона Геращенко, Скрипника нашли около 02:00 по киевскому времени: "В один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зенковского отделение Гадячского отдела полиции Гума".

Как сообщалось, во время задержания 32-летний мужчина угрожал взорвать гранату и схватил копа. После переговоров согласился обменять заложника на полковника полиции Виталия Шияна. Нападавшим оказался местный житель. Он уже имел проблемы с законом за грабежи и наркотики. Злоумышленник скрылся на авто, удерживая заложника. Через несколько часов полковника полиции он отпустил, бросил автомобиль, а сам убежал в лесопосадку.

Поиски Скрипника продолжались неделю.

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