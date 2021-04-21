В случае вторжения России в Украину, в победе Украины уверены 41% опрошенных, а в поражении - 20%.

50% респондентов считают основной причиной стягивания Россией войск к границе желание аннексировать большую часть Украины, с захватом Северо-Крымского канала для возможности подачи воды в оккупированный Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные опроса, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии "Нью Имидж Маркетинг Групп", обнародовали сегодня на пресс-конференции.

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По словам исполнительного директора UIF Вадима Денисенко, 28% опрошенных считают, что наращивание РФ войск - это торг российской власти за подачу воды в Крым.

При этом 7% опрошенных убеждены, что так Россия "бряцает" оружием, а реальной угрозы для Украины не существует. Еще 3% респондентов отметили, что это попытка российских властей поднять свой рейтинг накануне парламентских выборов осенью. По мнению 5% опрошенных, это - ответ на санкции против украинских политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака. 8% респондентов не дали однозначного ответа.

Денисенко отметил, что в случае вторжения России в Украину, уверены в победе Украины 41% опрошенных, а точно уверены в поражении Украины только - 20%.

По его словам, 31% респондентов считают, что будет длительный военный конфликт, в результате которого Россия потерпит поражение, 11% - будет молниеносное вторжение, в результате которого украинские войска будут разбиты, 10% - будет молниеносное вторжение, в результате которого российские войска будут разбиты . Еще 10% респондентов считают, что будет длительный военный конфликт, в результате которого Украина потерпит поражение.

"То есть, в целом, мы можем говорить, что большая масса людей, несмотря на то что сейчас мы понимаем, кто наш враг, считает, что Украина победит", - отметил Денисенко.

При этом, по данным опроса, почти половина украинцев (45%) считают реальной угрозой нападение России или введение российских войск на территорию Украины.

Что известно об опросе

Украинский институт будущего (UIF) при содействии "Нью Имидж Маркетинг Групп" провел онлайн-опрос в апреле на всей территории Украины (кроме временно неподконтрольных территорий части Донецкой и Луганской области, оккупированной АР Крым). В опросе по интерактивной структурированной анкете приняли участие 1 тыс. 148 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

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Автор: Надя Пришляк