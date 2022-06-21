Экс-мэр Киева заявил, что нем получал никаких повесток.

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий отреагировал на открытое против него дело. Он заявил, что считает войну против Украины преступлением.

Об этом экс-глава столицы Украины сообщил в Facebook.

"Узнал из СМИ, якобы Офис Генпрокурора сообщил мне о подозрении. Пока не могу ничего комментировать по сути, так как никаких повесток или других документов не получал. Прозвучавшую в СМИ формулировку обвинения – "о призывах к изменению границ Украины" расцениваю как полное недоразумение", – говорится в сообщении.

При этом Черновецкий отметил, что искренне любит и поддерживает "Единую, Целостную, Независимую и Европейскую Украину". Кроме того, он заявил, что "как бизнесмен и политик прикладывает все свои возможности для помощи Украине и ее скорейшей победы".

Как ранее сообщал УНИАН, бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, который уже много лет находится за пределами Украины, неожиданно публично оправдал российского президента Владимира Путина за войну в Украине.

20 июня экс-руководителю украинской столицы Леониду Черновецкому сообщили о подозрении по факту публичных призывов и распространения материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины.

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