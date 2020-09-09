Черновецкий просит ОАСК обязать Кабмин внести в ВР проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного.

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий просит суд предоставить русскому языку статус государственного.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

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«В Окружной административный суд города Киева поступил иск, в котором суд просят обязать Кабинет министров Украины внести в Верховную Раду проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного. Истцом указан Леонид Черновецкий, ответчиком - Кабинет министров», - говорится в сообщении.

Среди требований иска – признать противоправным бездействие правительства, которое, по мнению истца, заключается в невнесении вышеупомянутого законопроекта на рассмотрение парламента.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Леонид Черновецкий в кресле мэра Киева: что известно

Леонида Черновецкого избрали мэром Киева весной 2006 года. За время своего управления столицей он оказывался в фокусе достаточно противоречивых и неоднозначных скандалов, большинство которых были связаны с его служебным положением.

СМИ неоднократно писали о непрозрачном распределении земельных участков в Киеве людьми Черновецкого. Так, в октябре 2007 года Киевский городской совет с рекордной скоростью рассмотрел более 400 проектов решений, касавшихся распределения и изменения статуса столичных земель.

После президентских выборов 2010 года, на которых победил Виктор Янукович, Черновецкого отстранили от управления городом, а на его место назначили Александра Попова.

В 2012-м Черновецкий написал заявление об отставке с поста городского головы Киева, в том же месяце решение главы города поддержал Киевсовет.

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Авторы: Яна Ставская, Дмитрий Хилюк