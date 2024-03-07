Главное следственное управление Национальной полиции Украины взялось за расследование нарушений чиновниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во время осуществления выполнения программы государственных закупок в 2023 году.

Об этом сообщили в полиции в ответ на информационный запрос, пишет "Апостроф".

Напомним, в 2023 году территориальные управления ГСЧС Украины закупили 19 пожарных автолестниц на почти 1 млрд гривен. Во всех тендерах тогда победило ООО "Промэнергооборудование". Именно под нее, по мнению журналистов, могли быть прописаны технические условия тендеров и характеристики пожарных автолестниц, что не позволило другим поставщикам принять участие и победить в торгах. То, что тендеры проводились неконкурентным и дискриминационным для других предприятий способом, признала также комиссия Антимонопольного комитета Украины.

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В результате ГСЧС закупила автолестницы немецкого производителя Magirus по цене в 44 млн грн каждая, что почти в 2 раза больше, чем цена, по которой этот самый производитель продавал в 2023 такие же машины европейским заказчикам. Организаторами и выгодоприобретателями данной схемы журналисты назвали учредителя ООО "Промэнергооборудование" Андрея Залиского и бывшего главу ГСЧС Сергея Крука.

Руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник в журналистам заявил, что ГСЧС планирует продолжать закупать пожарные автолестницы и в 2024 году: "Конечно, ГСЧС планирует обновлять весь парк техники согласно заявкам территориальных подразделений каждый год. Но для того, чтобы не было таких (вопросов по коррупции), эта закупка будет централизована, через Управление обеспечения деятельности оперативно-спасательной службы гражданской защиты, она будет максимально прозрачна, максимально честна с обеспечением конкуренции, при участии всех производителей", — заявил он.

По его словам, техническая документация к пожарным автолестницам также будет пересмотрена с учетом замечаний, выявленных во время аудита Государственной аудиторской службой Украины.

Даник не согласился, что решение изменить закупку автолестниц означает, что он признает, что их предварительные закупки состоялись не прозрачно, и не дал оценку осуществленных закупок: "Хорошо спрашиваете о моем мнении, набрав меня по телефону. Если вы хотите об этом пообщаться, тогда приходите, записывайтесь на прием, мы будем общаться и вы услышите мое мнение", — сказал он.

Однако от встречи с корреспондентом Андрей Даник также уклонился, предоставив в письменном виде ответ, что "по выявленным фактам проводится досудебное расследование правоохранительными органами".

Как ранее сообщалось, аудиторы МВД Украины, проанализировав закупку автолестниц ГСЧС Украины, заключили, что заключение договоров с ООО "Промэнергооборудование" Андрея Залиского привело к безосновательной растрате бюджетных средств на общую сумму 225 млн 302 тыс грн. Начальник Управления собственной безопасности и противодействия коррупции ГСЧС Олег Мандзюк 12 июня 2023 предупреждал главу ГСЧС Сергея Крука, что ООО "Промэнергооборудование" вступило в коррупционный сговор с ГСЧС по закупкам автолестниц, однако Крук на это не отреагировал.