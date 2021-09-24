Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве.

Харьковские правоохранители открыли уголовное производство по факту игры на скрипке на крыше троллейбуса.

Курьезный инцидент произошел сегодня утром на Московском проспекте в Индустриальном районе города.

"Правонарушитель не успел зайти в троллейбус, когда закрылась дверь, поэтому решил ворваться на крышу. Играл на скрипке ради привлечения внимания водителя. Водитель остановил троллейбус и вызвал наряд полиции", - рассказали в пресс-службе областного управления Национальной полиции.

"Пассажира" пригласили в участок, установили его личность и опросили. Это 25-летний житель Харькова. Теперь ему грозит наказание в виде штрафа или ограничения свободы.

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"Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 1000 до 2000 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет. Назначена экспертиза, следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, подобный "концерт" закончился довольно быстро, а "артиста" пинками согнали с троллейбуса.

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Автор: Юрий Годован