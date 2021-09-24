Концерт закончился довольно быстро, а артиста пинками согнали с троллейбуса.

В Харькове утро для пассажиров одного из троллейбусов началось весело. Так, молодой человек со скрипкой в руках запрыгнул на крышу транспортного средства и устроил концерт.

Видео "выступления" обнародовали очевидцы в Telegram-канале Харьков 1654.

"Скрипач вскочил на крышу троллейбуса и начал играть на скрипке. Предлагал раздать автографы пассажирам", - говорится в подписи к видео.

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Концерт закончился довольно быстро, а артиста пинками согнали с троллейбуса.

"То ли пранк, то ли ТикТок-эр или просто идиот - скоро узнаем", - подчеркнули авторы видео.

Напомним, недавно, как писал УНИАН, в Ривном девушка разделась до купальника и продефилировала прямо в троллейбусе.

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Автор: Виктория Гордиенко