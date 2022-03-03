Празднование этого события прошло в перерывах между обстрелами.

2 марта в охваченном боями Киеве поженились начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля и журналистка Ангелина Карякина.

Засвидетельствовал факт заключения брака начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции, полковник полиции Евгений Жуков. Об этом он написал в Facebook.

"По законам военного положения, я как командир подразделения засвидетельствовал брак моего подчиненного и собрата Юрий Зозуля и его невесты Карякиной Ангелины Александровны!"- отметил он.

В качестве букета были обрезанные домашние орхидеи, а обручальные кольца молодоженам достались чудом и почти бесплатно.

"Украина - это замечательные люди, которые угостили шампанским и едой в перерыве между приготовлением наборов для военных и полицейских. Любовь", - написала Карякина в своем Facebook.

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