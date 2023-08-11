Женщина планирует посетить внучку в Нидерландах.

Жительница Ривненской области Наталья Коспа впервые получила загранпаспорт в 96 лет и планирует полететь в Амстердам, чтобы навестить внучку. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

"Бабушка мечтает навестить внучку в Нидерландах. Беспокоится, что в таком путешествии есть риски. Но уверена - дух точно выдержит", - рассказывают в министерстве.

В МВД отмечают, что свой дух женщина закалила во время Второй мировой войны. Она была связной УПА. За это советская власть отправила 17-летнюю Наталью в заключение на два года. Женщина рассказывает, что ее допрашивали четыре дня подряд.

Также Наталья с детства пишет стихи и издала сборник "Незабудка".

После визита за границу пенсионерка обещает вернуться в Украину.

"Хочу мир увидеть. Я много книг читала, я знаю, что, где и как. В Украину вернусь, потому что долго нигде не могу быть - не хочу умирать нигде, только в Украине", - заявила женщина.

В МВД добавили, что управление Государственной миграционной службы в области в 2023 году выдало 8 загранпаспортов людям, которым исполнилось более 90 лет. Наталья среди них самая старшая.

Возобновление авиарейсов в Украину: что известно

24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения России Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов. До этого запрет на полеты действовал с 2014 года над частью оккупированных Россией территорий на юге и востоке Украины.

В апреле 2023 года Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) заявила, что ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, Молдовы, Беларуси и России, вероятно, будут действовать до 2029 года.

В "Украэрорухе" заверили, что украинское воздушное пространство будет открыто сразу после победы Украины.

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