Зеленского просят проверить данные о причастности спецслужб к покушению на депутата Киевского облсовета Соболева

Правозащитник настаивает, что дело должно расследовать Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Адвокат Егор Бодров заявил о возможной причастности сотрудников украинских спецслужб к покушению на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и обратился к президенту Владимира Зеленского с просьбой проверить эту информацию.

Об этом адвокат сказал в видеообращении, обнародованном на его странице Facebook и адресованном Офису президента и Офису генерального прокурора.

«В ходе расследования покушения на Соболева и убийства его сына я получил данные, свидетельствующие о возможной причастности к организации этого преступления сотрудников украинских спецслужб. Следует отметить, что упомянутые лица относятся к руководящему звену. Учитывая это, а также последние события, у меня есть все основания считать, что сейчас моей жизни и жизни Соболева угрожает реальная опасность. Именно поэтому я прошу немедленно проверить информацию, изложенную в моем обращении, и принять необходимые меры», - отметил адвокат.

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Бодров подчеркивает, что информация, которую он получил, подлежит проверке в рамках уголовного производства и содержит данные, которые дают достаточно оснований считать необходимым провести проверку причастности к организации покушения представителей правоохранительных органов и спецслужб Украины. «На уровне не последних лиц, а возможно - первых», - сказал адвокат.

По его словам, этим обнародованием информации в видеообращении он имеет целью «поставить на контроль и достучаться до тех должностных лиц, которые непосредственно имеют полномочия организовать указанную проверку».

«Среди указанных лиц есть президент Украины как непосредственный главнокомандующий ВСУ, а также руководитель Службы внешней разведки Украины и генеральный прокурор Украины, которые могут в своих полномочиях организовать передачу всех уголовных производств в независимый, по моему мнению, на сегодня единый орган, который может осуществить расследование организации покушения на Соболева и убийства его ребенка - Национальное антикоррупционное бюро», - сказал адвокат, добавив, что указанное предусмотрено законодательно, а именно ч. 5 ст. 36 Уголовного процессуального кодекса.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2019 года в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП «Солидарность», владелец ресторана «Марио» Соболев.

В результате стрельбы погиб трехлетний сын депутата, который находился в салоне автомобиля.

2 декабря полиция сообщила о задержании двух подозреваемых в убийстве ребенка, на следующий день им сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

4 декабря суд арестовал обоих подозреваемых без права на внесение залога.

По данным Офиса генпрокурора, в настоящее время шестерым лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, четыре человека находятся под стражей, двое - в международном розыске.

15 января 2020 года Соболев и его жена объявили о выплате вознаграждения в размере 2 млн грн тому, кто поможет выйти на заказчика убийства.

В феврале Соболев заявил о подготовке нового покушения на него и его семью.

4 июня адвокат Егор Бодров на пресс-конференции заявил, что правоохранители не пытаются установить заказчиков убийства Соболева. Он отметил, что следствие до сих пор не имеет подозреваемых и формально подходит к расследованию.

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