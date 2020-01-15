Семья депутата Соболева выплатит 2 млн грн тому, кто назовет заказчика убийства их 3-летнего сына

По словам Соболева, он лично подозревает двух человек, которые могут быть причастны к убийству, и они сейчас находятся на свободе.

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев и его жена Инна объявили вознаграждение в размере 2 млн грн тому, кто поможет выйти на заказчика убийства их трехлетнего сына Александра, погибшего 1 декабря прошлого года в результате обстрела автомобиля, в котором находился Соболев с семьей.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление Соболев сделал на пресс-конференции в УНИАН.

«Я хотел бы предложить следующее: если кто-то даст нам информацию, подтверждающую заказчика убийства, мы с женой выплатим вознаграждение в размере 2 млн грн. Если это будет полиция, то я при всех говорю, что мы готовы эти деньги потратить на технические средства, или на что скажут», - сообщил он.

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Относительно хода следствия по убийству их сына Соболев отметил, что в настоящее время правоохранители не продвинулись в вопросе поиска заказчика преступления.

«Правоохранители многого не сделали. В частности, не изъяты никакие видеоносители из муниципальных и частных видеокамер. Кроме того, никаким образом не ведутся мероприятия по установлению заказчика, а именно не проводятся следственные действия с вероятными заказчиками и организаторами этого убийства», - сказал он.

По словам Соболева, он лично подозревает двух человек, которые могут быть причастны к убийству, и они сейчас находятся на свободе.

«У меня есть стопроцентная информация, что двое людей причастны к убийству моего сына, и они гуляют сегодня по нашей стране. Также я владею информацией, что, как минимум, один сотрудник правоохранительных органов был в полном контакте с людьми, которые выполняли это убийство», - подчеркнул он.

В свою очередь адвокат потерпевшего Егор Бодров заявил, что это преступление связано с бизнес-деятельностью его клиента, и следствие будет работать именно в этом направлении, ища заказчиков преступления.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Соболев.

В результате стрельбы погиб трехлетний сын депутата, находившийся в салоне автомобиля.

2 декабря полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка, на следующий день им сообщили о подозрении в совершении преступления по пп. 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

4 декабря суд арестовал обоих подозреваемых без права на внесение залогов.