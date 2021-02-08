Ремонтные работы планируют завершить сегодня до конца дня / фото КГГА
В Киеве, на Печерске, из-за аварии 86 жилых домов остались без отопления и горячего водоснабжения.
Как сообщила пресс-служба городской госадминистрации со ссылкой на КП «Киевтеплоэнерго», ночью было обнаружено повреждение трубопровода по адресу: улица Лаврская, 13.
Аварийная бригада «Киевтеплоэнерго» оперативно локализовала место повреждения и начала ремонтные работы. Завершить их планируют сегодня до конца дня.
Как отмечается, поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 34 года назад (1987г.).
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