В центре Киева из-за аварии более 80 жилых домов остались без отопления и горячего водоснабжения.

В Киеве, на Печерске, из-за аварии 86 жилых домов остались без отопления и горячего водоснабжения.

Как сообщила пресс-служба городской госадминистрации со ссылкой на КП «Киевтеплоэнерго», ночью было обнаружено повреждение трубопровода по адресу: улица Лаврская, 13.

Аварийная бригада «Киевтеплоэнерго» оперативно локализовала место повреждения и начала ремонтные работы. Завершить их планируют сегодня до конца дня.

Как отмечается, поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 34 года назад (1987г.).

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Автор: Инна Андалицкая