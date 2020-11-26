Заказчиков преступления задержали в Киеве, им грозит 12 лет за решеткой.

Правоохранителям пришлось имитировать похищение лидера ромской общины Харькова с целью предупреждения настоящего преступления.

Читайте такжеВ Одессе задержали киевлянина, заказавшего убийство коммерсанта (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Похищение планировал 22-летний житель Броваров.

"За его освобождение хотел получить выкуп в 100 тысяч долларов. И даже нашел сообщника, который должен был похитить и держать мужчину в заложниках", – говорится в сюжете.

Полицейские опередили заговорщиков и устроили масштабную спецоперацию. В тот же день организатора задержали в Киеве.

Обоим злоумышленникам грозит 12 лет за решеткой.

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Автор: УНИАН