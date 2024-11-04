Как пишут СМИ, ДТП произошло в Одесской области.

Депутат Киевского городского совета Сергей Мамоян вчера, 3 ноября попал в ДТП и погиб на месте.

"Сергей Мамоян в статусе депутата Киевского городского совета, члена постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы всегда работал на благо города и его жителей. Он решительно отстаивал интересы общества, поддерживал развитие инфраструктуры и вместе с единомышленниками работал над тем, чтобы Киев стал настоящей европейской столицей. К сожалению, жизнь бывает несправедливой и забирает людей на взлете их сил", - отметили в пресс-службе горсовета.

Как пишет "РБК-Украина", именно о Мамояне сообщило ГУ Нацполиции Одесской области.

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Отмечается, что 40-летний житель Киевской области, управляя внедорожником "Toyota", не справился с управлением на кольцевом участке дороги. В результате автомобиль съехал в кювет, где перевернулся и загорелся.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 52-летняя женщина, которая находилась на переднем пассажирском сиденье авто погибли на месте происшествия, а еще двое пассажиров, находившихся на задних сиденьях, травмировались и были госпитализированы в больницу. 51-летней женщине диагностировали ушибы позвоночника и верхней конечности, а 55-летнему мужчине - переломы ключицы и ребра", - рассказали в пресс-службе полиции.

По словам начальника Белгород-Днестровского районного отдела полиции Павла Бобчинского, следователи начали производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Сейчас назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

Что известно про Сергея Мамояна

Мужчина родился 1 апреля 1984 года в Каракерте, Армения, однако был гражданином Украины, имел жену и троих детей. Окончил среднюю школу в Киеве в 2002 году, а в 2015 году получил степень бакалавра в Киевском Славистическом университете по специальности "Международные отношения".

Мамоян работал на руководящих должностях в ООО "МАЛДС групп", а с 2015 года возглавлял ОО "Построим будущее". В том же году был избран депутатом Полтавского облсовета, а в 2020 году - депутатом Киевского горсовета от ОПЗЖ.

В столичном органе Сергей был заместителем председателя комиссии по вопросам транспорта и связи. По данным движения "Честно", он игнорировал почти 47% вопросов в депутатской деятельности.

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