Ранее суд арестовал жителя Луганщины, которого подозревают в причастности к совершению преступления.

Полиция объявила в розыск двух мужчин по подозрению в организации поджога автомобиля журналистов программы "Схемы" в Киевской области.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

"Ищем двух "джентльменов" за организацию поджога машины программы "Схемы" Радио Свободы. Это в дополнение к ранее арестованному Броварским судом", - написал Небытов.

Читайте также"Схемы" обнародовали видео поджога редакционного автомобиля

По его словам, речь идет о Юрии Проценко и Дмитрии Ободовском.

Небытов добавил, что правоохранители не исключают, что злоумышленники действовали в составе организованной преступной группы.

"Журналистам не будет сложно установить, к каким группам относились эти мужчины, в каких акциях они принимали участие и какие СМИ очень активно освещали их деятельность", - отметил он.

Также, сообщил Небытов, полиция устанавливает заказчиков поджога автомобиля.

"И это точно лица, которым было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистским сообществом, путем уничтожения имущества известных в обществе деятелей", - отметил он.

Поджог автомобиля "Схем": что известно

17 августа ночью неизвестные сожгли в Броварах Киевской области автомобиль съемочной группы программы "Схемы".

Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины).

28 августа суд избрал жителю Луганской области, которого задержали по подозрению в причастности к поджогу автомобиля, меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 175 650 грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Закелова