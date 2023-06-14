В течение прошедшего дня вода отошла от около полутысячи жилищ.

В Херсонской области уровень подтопления населенных пунктов после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС снизился еще на 32 сантиметра.

Как сообщает Херсонская областная военная администрация в Telegram, "большая вода" продолжает отступать от населенных пунктов Херсонщины.

"По состоянию на утро средний уровень подтопления составляет 2,13 метров. Это на 32 сантиметра меньше, чем вчера вечером. Динамика на спад воды сохраняется", - говорится в сообщении.

В то же время подтопленными остаются 28 деоккупированных населенных пунктов. Вода полностью отошла от деревень Заповит, Бобровый Кут и Бургунка.

"Всего под водой остаются 3103 жилых дома. В течение прошлого дня вода отошла от около полутысячи домов", - сказано в сообщении.

Как сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram, за сутки уровень воды в акватории города снизился на 7 см.

"На 9:00 имеем показатель +36 см", - сообщил мэр.

Теракт оккупантов на Каховской ГЭС-это надо знать

Российские захватчики в ночь на 6 июня уничтожили плотину Каховской ГЭС. В результате подрыва дамбы были затоплены десятки населенных пунктов.

Наводнение также привело к экокатастрофе, многие виды растений и животных, в том числе краснокнижные, могут исчезнуть навсегда.

Также подтопление привело к большим убыткам для украинских аграриев, а вследствие этого - и для других стран мира, ведь вследствие затопления Херсонской области внешние рынки недополучат около 3 млн тонн зерна и масличных культур.

Сообщалось, что на оккупированной части Херсонской области россияне не эвакуировали людей, а также мешали это делать тем, кто имел желание и возможность.

По состоянию на 13 июня Российская Федерация так и не предоставила гарантий безопасности представителям Организации Объединенных Наций, необходимых для переправы на левый берег реки Днепр для эвакуации населения из подтопленных населенных пунктов и доставки гуманитарной помощи.

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