ГЭС не подлежит восстановлению, заявили в "Укргидроэнерго" / фото Maxar Technologies

В Херсонской области запретили пользоваться водой из акватории реки Днепр.

Офийционное заявление главы Херсонской городской военной администрации обнародовали в Telegram-канале Штаба ликвидации последствий подрыва Каховской гидроэлектростанции. Ограничения на пользование водой ввели в субботу, 10 июня.

Отмечается, что из-за подтопления большого количества домохозяйств, канализационных сооружений и территорий воды имеют высокую степень загрязнения.

"На территории Херсонской МТГ действует запрет купания, водопоя животных, забора воды, вылова рыбы в акватории Днепра и акватории других водоемов, местах затопления (подтопления) населенных пунктов Херсонской МТГ", - сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

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В Министерстве внутренних дел сообщали, что вечером подтопленными оставались 46 населенных пунктов области, 32 из них - на подконтрольной Украине территории. Сейчас известно, что удалось эвакуировать 2699 человек, еще 29 считаются без вести пропавшими.

По данным Херсонской областной военной администрации, на правом берегу средний уровень подтопления составляет 4,45 м

Украина неоднократно призывала международные организации помочь с эвакуацией людей, которые остаются в критической ситуации на оккупированной части Херсонщины. Вчера в ООН заявили, что Россия не предоставила им возможность помочь этим людям.

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