Ограничения действуют от 10 июня.

В Херсонской области запретили пользоваться водой из акватории реки Днепр.

Офийционное заявление главы Херсонской городской военной администрации обнародовали в Telegram-канале Штаба ликвидации последствий подрыва Каховской гидроэлектростанции. Ограничения на пользование водой ввели в субботу, 10 июня.

Отмечается, что из-за подтопления большого количества домохозяйств, канализационных сооружений и территорий воды имеют высокую степень загрязнения.

"На территории Херсонской МТГ действует запрет купания, водопоя животных, забора воды, вылова рыбы в акватории Днепра и акватории других водоемов, местах затопления (подтопления) населенных пунктов Херсонской МТГ", - сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

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В Министерстве внутренних дел сообщали, что вечером подтопленными оставались 46 населенных пунктов области, 32 из них - на подконтрольной Украине территории. Сейчас известно, что удалось эвакуировать 2699 человек, еще 29 считаются без вести пропавшими.

По данным Херсонской областной военной администрации, на правом берегу средний уровень подтопления составляет 4,45 м.

Украина неоднократно призывала международные организации помочь с эвакуацией людей, которые остаются в критической ситуации на оккупированной части Херсонщины. Вчера в ООН заявили, что Россия не предоставила им возможность помочь этим людям.

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