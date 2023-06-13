Обычно Херсонская область производила 4 млн тонн зерна и масличных культур.

Около 3 млн тонн зерна и масличных культур недополучат внешние рынка вследствие подрыва Каховской ГЭС.

Как сообщил во время брифинга генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль, обычно Херсонская область производила 4 млн тонн зерна и масличных культур.

"Это частично формировало экспортный потенциал Украины. То есть какую-то часть, скажем, 3 млн тонн зерна и масличных культур не получают внешние рынки. По оценкам экспертов, где-то 9% экспорта зерновых шло из оросительных южных регионов, в частности, Херсонской области. Это значимые потери не только для украинских аграриев, а также для переработчиков, экспортеров и людей, нуждающихся в нашей продукции в Северной Африке, Азии" – рассказал он.

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Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Вследствие этого большое количество полей на юге Украины останется без орошения.

Впоследствии стало известно, что херсонские арбузы и помидоры исчезнут на долгие годы. Урожай арбузов, который мог быть собран в этом году, полностью уничтожен.

Однако в Минагрополитики заверили, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС не спровоцирует в 2023 году критического дефицита агропродукции.

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