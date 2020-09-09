В Днепре дети издеваются над мальчиком с инвалидностью. Один из таких инцидентов мать ребенка увидела в соцсети.
Читайте такжеРада ввела штрафы за буллингОб этом она написала в группе "Родители SOS" в Facebook.
"У меня крик души. У меня особенный ребенок. В течение шести лет его периодически избивают, унижают, провоцируют. Открыв страницу в соцсети, я увидела, как бьют моего ребенка, за кадром слышу как голос подростка обижает моего сына, и как он подсказывает другому мальчику, куда и как нужно его бить. Я узнала, что бил его не один мальчик, и что не только дети это наблюдали, но и молодые мамаши и взрослые мужчины, которые в 5 метрах решали свои вопросы. Куда катится мир, как мне остановить это?"- отметила женщина.
По ее словам, в ее ребенка плюют, бросают бутылки и шины.
"Подпрыгивают и бьют ногами в спину. А если завтра ударят так, что он не встанет?" – спрашивает мать мальчика, прося о помощи.
Пользователей возмутили действия детей. Женщине посоветовали обратиться к правоохранителям, поскольку у нее есть видеодоказательства избиения ее сына.
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