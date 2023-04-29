Женщина отметила, что российская ракета попала в дом ее родственников

Жительница пострадавшего от удара РФ микрорайона в Умани Жанна Клименко рассказала, что ракеты упали сзади и сбоку здания, из-за чего дом трясло два раза. В результате взрывов в квартирах вылетели окна

"Мы крепко спали, никто не ожидал ничего. Была воздушная тревога, которую мы не слышали. Да и будем честными: мы уже привыкли к воздушным тревогам. В 4 утра мне позвонила родная сестра, живущая рядом. Сказала, что прилетела ракета, и что нужно просыпаться и переходить в безопасное место", – рассказала женщина в комментарии изданию "Украинская правда".

По ее словам, фактически сразу прогремел сильный взрыв, а дом "встряхнуло так, что было очень страшно". Она хотела собрать документы, но вместе с мужем лишь успела встать с кровати, когда раздался взрыв сильнее.

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"Я выбежала из дома в пижаме, а муж – в халате. Когда спускались с 5 этажа по лестнице, уже видели, что нет окон в нашем подъезде. Еще не было понятно, куда и что ударило", – вспоминает Жанна.

Женщина вместе с семьей сестры ехали за город, где в соцсетях уже увидели фото, по которым выяснили, что ракета попала в дом ее тети. Муж Жанны, ее отец и муж сестры вернулись назад в поисках родственников, а сама женщина приехала уже позже.

"То, что я видела, нельзя было представить даже в страшном сне. Половины дома нет, на обочине лежат люди в пакетах. Потому что целый подъезд сложился как карточный дом. В толпе я увидела мужа моей тети. Подбежала к нему: он был в шоке, его достали из-под завалов. В то утро дядя собирался на работу: вышел из спальни на кухню, в единственную уцелевшую комнату. Там его и встретила ракета", – сообщила женщина.

Квартира родственников Жанны находилась на первом этаже, от нее остались лишь руины. Кроме того, без окон остался весь микрорайон, а машины во дворах все избиты.

Удар РФ по Умани - последние новости

28 апреля Россия ударили ракетами по городам Украины. Одна из российских ракет попала в жилую многоэтажку в Умани, где в это время спали люди. Спасатели весь день и ночь разбирали завалы жилого дома и извлекали тела погибших.

Поисково-спасательная операция в Умани завершилась вечером 29 апреля. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, из-под завалов удалось спасти 17 человек, а общее число погибших достигло 23. Среди погибших – шестеро детей. Это трое мальчиков (полтора года, 16 и 17 лет) и трое девочек (8, 11 и 14 лет). Кроме того, еще две женщины считаются без вести пропавшими.

Также погиб легендарный рок-музыкант из Николаева Владимир Макаровский.

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