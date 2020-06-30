В Минюсте рассказали, на что потратили деньги за "аренду" платных камер в СИЗО

По словам министра юстиции, они сделали ремонт в бесплатных камерах.

За счет средств, полученных от заключенных за пребывание в камерах СИЗО с улучшенными условиями, были проведены ремонтные работы в обычных камерах.

Читайте такжеВ Кабмине придумали, что делать с законсервированными тюрьмами

Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы сделали первые ремонты в бесплатных камерах за счет средств, полученных в качестве платы за камеры с улучшенными условиями", - отметил он.

Малюська подчеркнул, что на ремонт обычных камер вообще не потрачены средства налогоплательщиков.

При этом министр не указал, в каком именно СИЗО сделаны ремонты и в скольких камерах.

Как сообщал УНИАН, постановлением Кабинета министров №305 от 22 апреля 2020 года введен экспериментальный проект по платной услуге по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины.

Платные камеры с улучшенными условиями содержания уже открыты в Киевском, Черниговском, Запорожском, Львовском, Вольнянском и Днепровском следственных изоляторах.

В мае в Киевском СИЗО за пребывание в таких камерах пять заключенных заплатили 60 тысяч гривень.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram