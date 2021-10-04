Автор петиции требует ввести наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет за принуждение делать прививки.

Петиция на сайте президента о введении уголовной ответственности за принудительную вакцинацию набрала более 25 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения документа президентом.

Как указано в обнародованной на сайте президента петиции, ее автор требует ввести наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет за принуждение делать прививки.

Он также просит приравнять принудительную вакцинацию в виде угроз увольнения или недопуска к работе к понятию "принудительная вакцинация".

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Автор требует гарантировать гражданам право самим решать, необходимо ли им прививаться.

В настоящее время петицию подписали 25 тыс. 185 украинцев.

Как сообщал УНИАН, в сентябре правительство поддержало решение о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для работников учебных заведений, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

Соответствующий проект приказа Министерства здравоохранения находится на согласовании с другими органами государственной власти.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Автор: Антонина Доломанжи