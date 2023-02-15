Президенту придется официально ответить на петицию граждан, собравшую нужные 25 тысяч голосов.

Украинцы призвали власти изменить официальное именование страны-агрессора – Московия вместо Россия. Соответствующая петиция на сайте президента собрала необходимые 25 тысяч голосов.

По словам автора обращения, историческим названием России была Московия, что отражается в документах.

"Это название употреблялось в европейских и некоторых азиатских языках. На многих исторических картах XVI—XIX вв., производившихся в Европе до и после переименования Московского царства во Всероссийскую империю, также фигурирует это название", – говорится в петиции.

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Автор полагает, что смена названия дала Москве основания для "захвата истории (Киевской) Руси".

"Для иностранцев названия "Rus" (как именовалась Киевская Русь на картах) и "Russia", "Russie", "Russland" (как именовалась Россия) выглядят почти тождественно, будто это название одного государства, которое претерпело определенные изменения с течением времени и в ходе переводов на разные языки. Это приводит к путанице на международном уровне", – говорится в петиции.

Автор обращения считает, что официально изменив наименование страны-агрессора, Украина сделает "мощный информационный ход" на международном уровне и заставит людей в других странах и самой России задуматься, что есть Россия, а что – Московия.

"Это приведет к развеиванию кремлевских мифов по поводу исторического прошлого "великого русского народа" для россиян и граждан других государств, считавших Украину и Россию "единым целым". Это (...) поможет Украине победить", – говорится в петиции.

Вопрос переименования России

Инициативы по изменению официального именования российского государства появляются в Украине не впервые. В 2018 году с аналогичной петицией граждане обратились к тогда еще президенту Порошенко. Однако она не смогла собрать нужное число голосов для рассмотрения.

В 2019 году советник уже нового президента – Владимира Зеленского – Никита Потураев предлагал переименовать Российскую Федерацию в Московию. Но и тогда идея не двинулась дальше разговоров.

Сейчас шансов на такое переименование больше, поскольку есть определенные прецеденты. К примеру, в октябре Верховная Рада официально признала существование Республики Ичкерия как территории, оккупированной российскими войсками.

Также следует отметить, что в 2019 году Греция сумела добиться официального переименования соседней с ней страны - Республика Македония стала Республикой Северная Македония. Причем не только для самой Греции, но для всего мира и самой Македонии.

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