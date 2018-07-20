Порошенко предложили изменить официальное название России на Московию

Автор петиции считает, что возвращение России ее исторического названия Московия будет способствовать восстановлению исторического сознания украинского народа.

Петру Порошенко предложили изменить официальное название России в украинском языке на Московию.

Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины.

Автор петиции считает, что возвращение России ее исторического названия "Московия" "будет способствовать восстановлению исторического сознания украинского народа и подчеркнет для украинцев фальшивость претензий россиян на продолжительность их истории со времен Руси".

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"Наши предки много веков назад лучше нас понимали кто живет на северо-востоке, а поэтому правильнее называли соседей", - говорится в тексте петиции..

Петиция была опубликована 3 июля и за две недели набрала 174 голоса из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы Петр Порошенко ее рассмотрел. До конца голосования осталось 76 дней.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года нардепы от Радикальной партии Андрей Лозовой и Оксана Корчинская подали в Верховную Раду проект закона 2276а, которым предлагается запретить всем государственным органам употреблять название нынешней Российской Федерации "Россия", взамен требуя вернуть историческое название - "Московия".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что название "Русь" и производная от нее "Россия" является общепризнанным названием нынешней Украины.