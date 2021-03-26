Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук надеется, что это последний год, когда Украина будет переводить часы на "летнее" время.
Об этом он написал в Facebook.
"В этом году стрелки переводят на час вперед в ночь на 28 марта. Уже в эти выходные фактически придется просыпаться на час раньше. Но я очень надеюсь, что это последний год, когда мы будем переводить часы", - отметил он.
Стефанчук подчеркнул, что переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека. "Я направил письма в Национальную академию наук Украины, Национальную академию медицинских наук Украины и в ведущие медицинские университеты Украины. Абсолютно все без исключения выразили поддержку идеи отмены сезонного перевода часов", - добавил он.
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По его словам, необходимо установить и закрепить на всей территории Украины без исключения единое киевский время. "95% территории Украины находится в пределах часового пояса UTC+2. Ввести на всей территории единое время - геополитическая задача. Хочу напомнить, что после аннексии Крыма Российская Федерация сразу же установила на временно оккупированных территориях московское время", - написал Стефанчук.
Первый заместитель председателя ВР напомнил, что в XVIII веке решение переводить часы было принято с целью экономии свечей, в XXI веке реалии жизни существенно изменились, и говорить об экономии не приходится. Он отметил, что по заключению НАНУ, перевод часов не имеет никакого экономического обоснования.
Также Стефанчук сказал, что можно провести референдум о целесообразности сезонного перевода часов, но это дорого. В странах ЕС были проведены онлайн-голосования, согласно которым 84% жителей отдали голоса за отмену перехода на летнее и зимнее время. Европейский парламент 26 марта 2019 года поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года. "Конечно, и в Украине можно вынести вопрос отказа от сезонного перевода времени на всеукраинский референдум. Однако надо учитывать, что стоимость проведения одного референдума - ориентировочно 2 млрд грн. Стоит ли тратить такие средства, чтобы узнать мнение населения о том, на каком времени остаться?" - подчеркнул первый заместитель председателя ВРУ.
В то же время он напомнил, что депутаты не проголосовали за законопроект, которым отменялся сезонный перевод часов, потому что это был последний вопрос на внеочередной сессии. "Указанные обстоятельства в конечном итоге и повлияли на результаты голосования - на этот раз нам не хватило голосов. Однако проект закона "Об исчислении времени в Украине" передали на повторное второе чтение. Мы усовершенствуем наработанное, и надеюсь, что эта идея будет воплощена в ближайшее время", - подытожил Стефанчук.
Перевод часов: что известно о судьбе законопроекта
- 19 марта ВР не поддержала законопроект об отмене сезонного перевода стрелок часов, автором которого был Стефанчук.
- За законопроект №4021 "Об исчислении времени в Украине" проголосовали только 212 (при необходимых минимум 226) народных депутатов.
- Парламент решил направить законопроект в Комитет ВР по вопросам экономического развития на доработку. За это решение проголосовали 226 депутатов.
- Законопроектом предполагалось, что перевод часовой стрелки в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября на территории Украины не осуществляется, а исчисление времени осуществляется по киевскому времени, которое является единым для всей территории Украины.
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