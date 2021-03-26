По словам первого заместителя председателя ВР, можно провести референдум о целесообразности сезонного перевода часов, но это дорого.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук надеется, что это последний год, когда Украина будет переводить часы на "летнее" время.

Об этом он написал в Facebook.

"В этом году стрелки переводят на час вперед в ночь на 28 марта. Уже в эти выходные фактически придется просыпаться на час раньше. Но я очень надеюсь, что это последний год, когда мы будем переводить часы", - отметил он.

Стефанчук подчеркнул, что переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека. "Я направил письма в Национальную академию наук Украины, Национальную академию медицинских наук Украины и в ведущие медицинские университеты Украины. Абсолютно все без исключения выразили поддержку идеи отмены сезонного перевода часов", - добавил он.

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По его словам, необходимо установить и закрепить на всей территории Украины без исключения единое киевский время. "95% территории Украины находится в пределах часового пояса UTC+2. Ввести на всей территории единое время - геополитическая задача. Хочу напомнить, что после аннексии Крыма Российская Федерация сразу же установила на временно оккупированных территориях московское время", - написал Стефанчук.

Первый заместитель председателя ВР напомнил, что в XVIII веке решение переводить часы было принято с целью экономии свечей, в XXI веке реалии жизни существенно изменились, и говорить об экономии не приходится. Он отметил, что по заключению НАНУ, перевод часов не имеет никакого экономического обоснования.

Также Стефанчук сказал, что можно провести референдум о целесообразности сезонного перевода часов, но это дорого. В странах ЕС были проведены онлайн-голосования, согласно которым 84% жителей отдали голоса за отмену перехода на летнее и зимнее время. Европейский парламент 26 марта 2019 года поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года. "Конечно, и в Украине можно вынести вопрос отказа от сезонного перевода времени на всеукраинский референдум. Однако надо учитывать, что стоимость проведения одного референдума - ориентировочно 2 млрд грн. Стоит ли тратить такие средства, чтобы узнать мнение населения о том, на каком времени остаться?" - подчеркнул первый заместитель председателя ВРУ.

В то же время он напомнил, что депутаты не проголосовали за законопроект, которым отменялся сезонный перевод часов, потому что это был последний вопрос на внеочередной сессии. "Указанные обстоятельства в конечном итоге и повлияли на результаты голосования - на этот раз нам не хватило голосов. Однако проект закона "Об исчислении времени в Украине" передали на повторное второе чтение. Мы усовершенствуем наработанное, и надеюсь, что эта идея будет воплощена в ближайшее время", - подытожил Стефанчук.

Перевод часов: что известно о судьбе законопроекта

19 марта ВР не поддержала законопроект об отмене сезонного перевода стрелок часов, автором которого был Стефанчук.

За законопроект №4021 "Об исчислении времени в Украине" проголосовали только 212 (при необходимых минимум 226) народных депутатов.

Парламент решил направить законопроект в Комитет ВР по вопросам экономического развития на доработку. За это решение проголосовали 226 депутатов.

Законопроектом предполагалось, что перевод часовой стрелки в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября на территории Украины не осуществляется, а исчисление времени осуществляется по киевскому времени, которое является единым для всей территории Украины.

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Автор: Надя Пришляк