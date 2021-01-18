Депутаты предлагают установить запрет на перенос выходных и рабочих дней.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в статью 67 Кодекса законов о труде Украины относительно согласования отечественного законодательства с законодательством стран-членов Европейского Союза в вопросе переноса рабочих дней (№4597).

Текст законопроекта опубликован на сайте парламента.

Его авторами являются ряд депутатов от «Слуги народа», в частности, председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Законопроектом предлагается установить запрет на перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных Кодексом законов о труде Украины.

Перенос рабочих дней: какие нормы хотят отменить

Предполагается исключить из Кодекса положение о том, что с целью создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, а также рационального использования рабочего времени Кабинет министров не позднее, чем за три месяца до таких дней может рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести выходные и рабочие дни в порядке и на условиях, установленных законодательством, для работников, которым установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

Также исключается положение о том, что владелец или уполномоченный им орган в случае применения рекомендации правительства не позднее чем за два месяца издает приказ (распоряжение) о переносе выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, согласованный с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем).

В каких случаях будут рабочие дни будут выходными: перечень праздников

В то же время, в Кодексе остается положение, согласно которому в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

В Кодексе определены следующие праздничные дни:

1 января - Новый год;

7 января и 25 декабря - Рождество Христово;

8 марта - Международный женский день;

1 мая - День труда;

9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);

28 июня - День Конституции Украины;

24 августа - День независимости Украины;

14 октября - День защитника Украины.

Пасха (Воскресение Христово);

Троица - один день (воскресенье).

Предлагается установить, что этот закон, в случае его принятия, вступает в силу с 1 января 2022 года.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Кодексом законов о труде Украины в нашем государстве определено 11 праздничных и нерабочих дней. В случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

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Запрет на перенос рабочих дней: чем его мотивируют

Авторы законопроекта отмечают, что чрезмерное количество переносов рабочих дней "негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами и донорами и в целом формирует негативную репутацию бизнес-потенциала Украины в мире".

"Анализ опыта стран мира в вопросе переноса рабочих дней доказывает, что в Беларуси, Польше, Словакии, Чехии, Литве, Франции, Германии, Дании, Нидерландах, США и других странах такой практики нет. Перенос рабочих дней является типичной советской традицией, которая до сегодняшнего дня сохраняется в некоторых постсоветских странах, в частности в России", - говорится в тексте.

Кроме того, отмечается в пояснительной записке, перенос рабочих дней приводит к 6-дневной рабочей неделе, иногда - дважды в месяц, что является "нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника, которое не может быть сокращено".

"Вместе с тем, перенос рабочих дней подчас приводит к 4 нерабочим дням подряд, что снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню, следующему за долгими выходными. Это подтверждается академическими наработками в области психологии труда, согласно которым нарушения ритма труда и отдыха существенно влияет на работоспособность рабочего. Учитывая, что ошибки рабочего во время работы могут угрожать здоровью и жизни как самого рабочего, так и других людей, требования к его работоспособности должны быть достаточно высокими", - подчеркивается в тексте.

Также обращается внимание на то, что законопроектом устраняется дискриминация между рабочими, которым установлена 5-дневная или 6-дневная рабочая неделя.

"Важно также отметить, что в соответствии с 51-й статьей Конституции Украины, семья охраняется государством. Качественно проведенное время с семьей положительно влияет на ее прочность и психологическое состояние членов семьи. Принятие решения о сокращении семейного времени является грубым вмешательством в личную жизнь человека и домохозяйства", - считают авторы законопроекта.

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Автор: Татьяна Поляковская