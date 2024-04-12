Подполковник полиции Владимир Никулин, известный тем, что помог спастись из окруженного Мариуполя съемочной группе Мстислава Чернова, в студии проекта "Хоробрі серця" поделился эксклюзивными подробностями, как именно ему удалось через 15 вражеских блокпостов провезти бесценные документальные материалы, которые рассказали миру о преступлениях в городе и стали основой оскароносного фильма "20 дней в Мариуполе".

"Мы понимали, что единственный выход из ситуации – ехать с гражданскими. Я взял свою жену, ребенка и мы поехали на моем автомобиле, который к тому времени был уже разбит осколками Града. Как оперативный работник полиции скажу вам, что если бы у нас была одна легенда во время прохождения блокпостов, то мы бы не доехали. Материалы для фильма спрятала в личных вещах моя 12-летняя дочь. Она знала о рисках. Мы должны были это сделать", – сказал Владимир Никулин.

В этом же выпуске "Хоробрих сердець" военный хирург Евгений Герасименко рассказал, как запрещенным методом спасал жизни раненым на Азовстали.

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Герасименко весной 2022 согласился лететь в окруженный Мариуполь, чтобы в бункерах "Азовстали" организовать медпункт и спасать жизни раненым украинским защитникам. Во время обороны Мариуполя силы противника были в 4-5 раз больше, а количество раненых на Азовстале достигало сотен. Территорию завода обстреливали с земли, с неба и моря.

"Самое главное – это сохранение жизни военных. Мы спасли около тысячи жизней. Я лично провел около 250 оперативных вмешательств. Мы применяли такой давно забытый метод как прямое переливание крови от необследованного пациента другому, находящемуся в критическом состоянии. В последнее время его запретили, но на Азовстали мы находились в таких условиях, что решение нужно было принимать мгновенно и спасать жизни военнослужащих, – едва сдерживая эмоции, вспомнил Герасименко. - Мы оперировали военного с позывным Штиль, у него была критическая кровопотеря. Обратились к собратьям, которые в то время также были после тяжелых ранений, с просьбой сдать кровь для него. Ребята как один сказали: скажите только, какая группа крови. Сделали операцию и спасли жизнь этому военнослужащему".

Полный выпуск проекта "Хоробрі серця" покажут сегодня в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

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