Зеленский ответил на петицию о выводе Киево-Печерской лавры из аренды УПЦ МП

В ответе глава государства заявил, что вопросами аренды Киево-Печерской лавры занимается Кабинет министров.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию о прекращении использования Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата путем расторжения договора аренды и передачи ее в пользование Православной церкви Украины.

В ответе глава государства заявил, что вопросами аренды Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата занимается Кабинет министров.

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«В соответствии с пунктом 5 статьи 116 Основного Закона Украины Кабинет министров Украины осуществляет управление объектами государственной собственности в соответствии с законом», - говорится в ответе президента.

Зеленский отметил, что «полномочия Кабинета министров в сфере экономики по осуществлению в соответствии с законом управления объектами государственной собственности, в том числе корпоративными правами, делегирование в установленном законом порядке отдельных полномочий по управлению указанными объектами министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, определены законом Украины «О Кабинете министров Украины" (абзац четвертый пункта 1 части первой статьи 20)».

Президент указал, что Кабинет министров самостоятельно определяет объекты госсобственности, которые передаются в управление другим субъектам.

Как сообщал УНИАН, президента в петиции просили рассмотреть вопрос о передаче Киево-Печерской Лавры Православной Церкви Украине.

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