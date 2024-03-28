В ПФУ призвали "не искать скрытых смыслов".

В сети распространили скриншоты с официального Telegram-канала Пенсионного фонда Украины, согласно которым ночью там была опубликована фотография женских ягодиц. Утверждалось, что через час снимок удалили.

В Пенсионном фонде заявили о попытке дискредитировать их работу. "Попытку вряд ли можно назвать удачной, по крайней мере деятельность Пенсионного фонда заслуживает более креативного подхода. Просим не искать в сообщении, которое распространяется представителями отдельных медиа, скрытых смыслов", - отметили они.

В "Укрпочте" уже отреагировали на курьезный инцидент своим фото - ног в колготах. "Не такими мы представляли наши утра, но... Пенсионный фонд, не сокрушайтесь! Поддержка - наше все", - написали они в микроблоге X (ранее Twitter).

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Под фото они отметили: "В случае чего ноги не фейковые".

Другие курьезные случаи:

Напомним, что в январе случайный пост "Укрзализныци" вызвал в сети целый флешмоб - в Telegram отправили сообщение женщины, которая собирается сбегать за молоком.

Компания отреагировала на ошибку с юмором, они заверили читателей, что молоко успели купить, поэтому ситуация находится под контролем. Однако остановить поток мемов в сети не удалось.

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