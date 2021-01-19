В «Укрзализныце» в понедельник, 18 января, по ошибке разослали подписчикам личное сообщение. Позже случайное сообщение спровоцировало флешмоб в сети. Рассказываем, как все было.
SММ-щица "Укрзализныци" опубликовала в Telegram пост, в котором рассказала, что уже поставила новости в соцсеть Facebook, а теперь собирается сбегать за молоком.
«Поставила на Фейсбук "пригородные", следующую (новость – ред.) поставлю через час - за молоком сбегаю», - написала сотрудница УЗ.
После того, как скрины сообщения опубликовали в соцсетях, в «Укразализныце» отреагировали: они посмеялись над собой и выразили благодарность читателям.
«Друзья. Ситуация под контролем, молоко успели купить и выпить. Было вкусно», - пошутили в "Укразализныце".
После этого в украинском Twitter начался флешмоб в поддержку сотрудницы.
В "Укрпочте" написали, что пост уже закинули и ушли за хлебом.
Также к флешмобу присоединился и Twitter-аккаунт "Театра на Подоле".
Отреагировали и на Prozorro:
Вас также могут заинтересовать новости:
- Картины из подручных средств: в сети запустили необычный флешмоб
- "Крымские воды видели более уродливых существ": в Twitter-аккаунте Украины потроллили Путина (фото)
- "Сарик убил Эрику?": в сети жестко высмеяли письмо Зеленского режиссеру из России
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram