SММ-щица "Укрзализныци" опубликовала в Telegram пост, в котором рассказала, что уже поставила новости в соцсеть Facebook, а теперь собирается сбегать за молоком.

В «Укрзализныце» в понедельник, 18 января, по ошибке разослали подписчикам личное сообщение. Позже случайное сообщение спровоцировало флешмоб в сети. Рассказываем, как все было.

SММ-щица "Укрзализныци" опубликовала в Telegram пост, в котором рассказала, что уже поставила новости в соцсеть Facebook, а теперь собирается сбегать за молоком.

«Поставила на Фейсбук "пригородные", следующую (новость – ред.) поставлю через час - за молоком сбегаю», - написала сотрудница УЗ.

После того, как скрины сообщения опубликовали в соцсетях, в «Укразализныце» отреагировали: они посмеялись над собой и выразили благодарность читателям.

«Друзья. Ситуация под контролем, молоко успели купить и выпить. Было вкусно», - пошутили в "Укразализныце".

После этого в украинском Twitter начался флешмоб в поддержку сотрудницы.

В "Укрпочте" написали, что пост уже закинули и ушли за хлебом.

Также к флешмобу присоединился и Twitter-аккаунт "Театра на Подоле".

Отреагировали и на Prozorro:

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Автор: Денис Прядко