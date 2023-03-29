ПЦУ высказалась против регистрации однополого партнерства, аргументируя это тем, что такое решение представляет угрозу обществу.
На заседании 28 марта члены Священного Синода приняли заявление, в котором богослужители подчеркнули неприемлемость законопроекта № 9103 об Институте "регистрируемого партнерства".
В ПЦУ утверждают, что право на однополое партнерство "противоречит установленному Богом закону, нарушает нормы Конституции Украины относительно определения брака как союза одного мужчины и одной женщины".
Более того, в Православной Церкви также убеждены, что законопроект "несет угрозу для общественной морали, в частности для морального и психологического здоровья детей и их права на воспитание в семье, созданной на основании брака мужчины и женщины".
Узаконивание однополых партнерств якобы будет ухудшать демографическую ситуацию в Украине.
В Украине хотят легализовать однополые партнерства - что известно
На регистрацию в Верховную Раду 7 марта был подан законопроект о введении в стране института регистрируемых партнерств.
Автор проекта, нардеп Инна Совсун объяснила, что этот закон "наконец-то поможет парам определить взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения партнера или партнерши".
К регистрации законопроекта Совсун побудило прежде всего то, что ЛГТБ-военные, которые сейчас защищают Украину на фронте, и их партнеры, не имеют элементарных возможностей, которые имеют разнополые пары - посетить в больнице, организовать похороны и др.
К слову, украинцы еще в июле 2022-го призвали президента Владимира Зеленского легализовать однополые браки, однако в ОП ответили, что это не ко времени.