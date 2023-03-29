В ПЦУ утверждают, что право на однополое партнерство нарушает нормы Конституции.

ПЦУ высказалась против регистрации однополого партнерства, аргументируя это тем, что такое решение представляет угрозу обществу.

На заседании 28 марта члены Священного Синода приняли заявление, в котором богослужители подчеркнули неприемлемость законопроекта № 9103 об Институте "регистрируемого партнерства".

В ПЦУ утверждают, что право на однополое партнерство "противоречит установленному Богом закону, нарушает нормы Конституции Украины относительно определения брака как союза одного мужчины и одной женщины".

Видео дня

Более того, в Православной Церкви также убеждены, что законопроект "несет угрозу для общественной морали, в частности для морального и психологического здоровья детей и их права на воспитание в семье, созданной на основании брака мужчины и женщины".

Узаконивание однополых партнерств якобы будет ухудшать демографическую ситуацию в Украине.

В Украине хотят легализовать однополые партнерства - что известно

На регистрацию в Верховную Раду 7 марта был подан законопроект о введении в стране института регистрируемых партнерств.

Автор проекта, нардеп Инна Совсун объяснила, что этот закон "наконец-то поможет парам определить взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения партнера или партнерши".

К регистрации законопроекта Совсун побудило прежде всего то, что ЛГТБ-военные, которые сейчас защищают Украину на фронте, и их партнеры, не имеют элементарных возможностей, которые имеют разнополые пары - посетить в больнице, организовать похороны и др.

К слову, украинцы еще в июле 2022-го призвали президента Владимира Зеленского легализовать однополые браки, однако в ОП ответили, что это не ко времени.

Вас также могут заинтересовать новости: